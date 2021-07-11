أبو قاعود يؤكد جاهزية المحافظة لإقامة مهرجان جرش

جرش – أكد محافظ جرش الدكتور فراس أبو قاعود استعداد المحافظة للتعامل مع فعاليات مهرجان جرش، والترتيبات اللازمة لإنجازه، في ظل الظرف الصحي، وذلك في حال اتخذت الحكومة قرارا بإقامة المهرجان.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الأحد، في دار المحافظة بحضور مديري الدوائر الحكومية العاملة في جرش.

وشدد ابو قاعود خلال الاجتماع على تطبيق أوامر الدفاع، على الموظفين خاصة بعد عودة الدوام بنسبة 100 بالمئة، ومساعدة المواطنين على إنجاز معاملاتهم في الدوائر الحكومية.

وتطرق إلى زيارة رئيس الوزراء لمحافظة جرش، والترتيبات التي اتخذت من جميع النواحي. -(بترا)