أبو قاعود ينال برونزية بطولة الدوري العالمي للكراتيه

عمان – الغد – نال لاعب المنتخب الوطني للناشئين للكراتيه ، زكي أبو قاعود ، الميدالية البرونزية لوزن فوق 70 كغم ، في بطولة الدوري العالمي للكراتيه والمقامة في كرواتيا.

لاعب المنتخب الوطني للناشئين للكراتيه ، زكي أبو قاعود ، يحصد الميدالية البرونزية لوزن فوق ٧٠ كغم ، في بطولة الدوري العالمي للكراتيه والمقامة في كرواتيا. ألف مبروك 🥉🇯🇴#انت_البطل pic.twitter.com/YuzNwR5zJ5 — Jordan Olympic (JOC) (@JordanOlympic) July 7, 2019

وسيختتم المنتخب الوطني للكراتيه مشاركته في المحطة الثانية من الدوري العالمي الأحد حيث سيظهر من جانب المنتخب كل من اللاعبين ابراهيم شمعون (ناشئين ، وزن فوق 70 كغم) وعبدالله حماد (شباب ، وزن تحت 61 كغم) ومحمد عوض (شباب ، وزن تحت 61 كغم) ويزن الوهر (شباب ، وزن تحت 77 كغم)