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أبو قاعود ينال برونزية بطولة الدوري العالمي للكراتيه

منذ 41 دقيقة

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عمان – الغد – نال لاعب المنتخب الوطني للناشئين للكراتيه ، زكي أبو قاعود ، الميدالية البرونزية لوزن فوق 70 كغم ، في بطولة الدوري العالمي للكراتيه والمقامة في كرواتيا.

وسيختتم المنتخب الوطني للكراتيه مشاركته في المحطة الثانية من الدوري العالمي الأحد حيث سيظهر من جانب المنتخب كل من اللاعبين ابراهيم شمعون (ناشئين ، وزن فوق 70 كغم) وعبدالله حماد (شباب ، وزن تحت 61 كغم) ومحمد عوض (شباب ، وزن تحت 61 كغم) ويزن الوهر (شباب ، وزن تحت 77 كغم)

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