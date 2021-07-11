أبو قديس: فكرة إلغاء امتحان “التوجيهي” غير واردة

عمان – الغد – ناقشت لجنة التخطيط المركزي في وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، إجراء عملية تطوير شاملة لامتحان الثانوية العامة ” التوجيهي” بما يرفع من سويته ويجعل من إجراءاته أكثر وضوحا وشفافية ويخفف الضغط النفسي الذي يحدثه هذا الامتحان بشكله الحالي على الطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع.

وأكد الدكتور أبو قديس خلال ترؤسه الاجتماع بحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات، أن فكرة إلغاء امتحان الثانوية العامة ” التوجيهي ” غير واردة ، وأن ما سيتم هو دراسة تطوير موسعة وشاملة لمختلف جوانبه وآليات وزمان عقده ، وبما يحافظ على هيبته وسمعته.

وبين الدكتور أبو قديس ، أن عملية تطوير الامتحان ستبدأ بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة ، التي تنتهي في الخامس عشر من الشهر الجاري ، بحيث تشكل لجنة من متخصصين لدراسة جملة من الأفكار التي ستتضمنها ؛ منها استحداث مركز وطني للقياس والتقويم، يجري الامتحانات الوطنية ، وقد لا تقتصر الامتحانات على سنة واحدة فقد تكون سنتين أو ثلاثة خلال المرحلة الثانوية أو التي قبلها .

كما ناقشت اللجنة برنامج تعويض الفاقد التعليمي، الذي تنفذه الوزارة منتصف شهر آب القادم ويستمر أربعة أسابيع، ويقوم عليه معلمون متخصصون بالمباحث الأساسية الأربعة (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم)، وللصفوف من الأول الأساسي ولغاية الصف الحادي عشر.

وتعتمد الوزارة في آلية عملها لتعويض الفاقد التعليمي للطلبة من خلال اللجوء إلى مواد تعليمية مبنية على المفاهيم والنتاجات الأساسية في المباحث الأربعة، لتمكين الطالب من المعارف والمهارات للانتقال من مرحلة الى أخرى، ومن صف الى صف.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة دليل العودة الآمنة للعام الدراسي الجديد 2021/2022، الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، بهدف التعريف بمرض كورونا وفق آخر التحديثات والدراسات الصحية (البروتوكول الصحي)، والتعريف بالتدابير الوقائية التي تضمن تحقيق بيئة صحية تعليمية آمنة في المؤسسات التعليمية جميعها، بما يشمل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي، ولتوفير مادة إجرائية عملية تستعين بها الكوادر الإدارية والتعليمية لمنع انتشار الفيروس، أو الحد من آثاره في البيئة التعليمية التعلمية.