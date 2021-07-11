أبو قديس: لا نستطيع الحكم على أي امتحان قبل رؤية النتائج

جهاد المنسي

عمان- قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد ابو قديس اليوم الأحد إن الوزارة لا تستطيع الحكم على أي امتحان قبل رؤية النتائج مؤكدا أن وزارة التربية لا يمكن أن تفكر بوضع امتحانات بهدف خفض العلامات.

وأضاف أبوقديس خلال اجتماعه مع رئيس لجنة التربية النيابية النائب بلال المومني أن الوزارة تراعي الظروف التي يمر بها الطلبة وتلك كانت توجيهات الوزارة للحنة الامتحانات.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التربية رصدت ردود فعل الطلبة حول امتحان الفيزياء وقررنا تصحيح الأوراق وصححنا ما يقرب من ٥٠٪؜ وكانت النتائج الأولية كانت إيجابية ونسبة النجاح كانت ضمن نسبة النجاح في السنوات العشر الاخيرة باستثناء نسبة نجاح العام الماضي وجلسنا مع مختصون في الفيزياء وكانت ردودهم إيجابية ولكننا لا ننكر ان بعض الأسئلة تتضمن صعوبة وتناقشنا في بعض الأسئلة وهناك حلول للتعديل وقم قمنا بالمعالجة الأولية والتعديل

وبين بأن التربية لن تظلم أي حد في قبول الجامعات

من جهته قال رئيس لجنة التربية النيابية النائب بلال المومني نرجو أن تتناسب توصيات اللحنة التي شكلتها وزارة التربية لمصلحة الطالب منوها لأهمية الأخذ بالاعتبار الوقت بحيث يكون كافيا.