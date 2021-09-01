أبو قديس للطلبة: أردناه عاما دراسيا وجاهيا بهممكم العالية

عمان-قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس إنّ العامَ الدراسيّ الجديدَ يشكِّلُ مناسبةً عزيزةً تبهجُ الصدورَ أمَلًا وتفاؤلًا بعودةِ الطلبةِ إلى مقاعدِ التعليمِ الوجاهيِّ.

واضاف خلال كلمة له اليوم وجهها إلى المعلمينَ والمعلمات ُوأولياءَ الأمور والأسرة التربويةُ والطلبةُ” لا يسعُني ونحنُ نستقبلُ عامًا دراسيًّا جديدًا إلّا أنْ أعبِّرَ لكمْ عنْ سعادتي الغامرةِ، وأنا أرى تكاتفَ جهودِ جميعِ المعنيينَ لخوضِ عامٍ دراسيٍّ جديدٍ، سيكونُ بعونِ اللهِ مليئًا بالإنجازاتِ متخطّينَ التحديّاتِ؛ ليكونَ عامًا مثمرًا وفاعلًا، ومليئًا بالجدِّ والاجتهادِ والطموحِ والنجاحِ”.

وقال” اننا أردناهُ عامًا دراسيًّا وجاهيًّا حافلًا بهممِكم العاليةِ، عاقدين العزْمَ على المُضيّ قُدُمًا نحَو استدامةِ التعليمِ الوجاهيِّ بكلّ أمانةٍ ومسؤوليّة، مُتّبعينَ الإجراءاتِ الكفيلةَ بتجاوُزِ ما فرضَتْهُ جائحةُ كورونا على وطنِنا وعلى العالمِ بأسرِه”.

واشار إلى إنّنا نتطلّعُ إلى أنْ تكونَ العودة إلى مدارسِنا عودةً ميمونةً مكلَّلةً بالنجاحِ والإصرارِ على اكتسابِ العِلمِ والمعرفةِ بجدٍّ ونشاطٍ ، فها نحنُ نبدأُ معًا صفحةً مشرقةً في سجلِّ صفحاتِ وطنِنا الغالي مع انطلاقةِ عامٍ دراسيٍّ جديدٍ، مُستلهِمينَ توجيهاتِ قيادتِنا الهاشميةِ الرشيدةِ برعايةِ جلالةِ الملكِ عبدِاللهِ الثاني؛ للمُضِيِّ نحو تحقيقِ رسالةِ العلمِ والتعليمِ، لنؤسّسَ بدايةَ مرحلةٍ مهمةٍ في حياةِ كلِّ طالبٍ وأسرةٍ، وبما يعودُ بالخيرِ العميمِ على مجتمعِنا ووطنِنا.