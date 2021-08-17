موعد تقديم طلبات القبول الموحد آخر الأسبوع ولمدة 10 أيام

عمان-الغد- قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس ، إنه من المتوقع أن يتم فتح باب التقديم على القبول الموحد يوم الخميس أو الجمعة المقبلة.

وبين في حديث لقناة رؤيا، مساء الثلاثاء، أنه سيفتح باب التقديم لمدة 10 أيام.

وأضاف أنه سيتم دراسة الطلبات وإعلان النتائج في نهاية شهر أيلول القادم.

ولفت إلى أن 77 ألف طالب يحق لهم التقدم عبر القبول الموعد من أصل 83 ألف طالب فيما هنالك أيضا 11 ألف طالب تقدموا بهدف رفع المعدل من السنوات السابقة، 3 آلاف طالب منهم كانت معدلاتهم 95 فأعلى