أبو قديس: نتائج التوجيهي خلال 4 أسابيع

عمان– الغد- أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس، أنّ الانتهاء من تصحيح المباحث والإعلان عن نتائج التوجيهي سيكون خلال 4 أسابيع.

ويختتم 172443 طالبا وطالبة اليوم الخميس، امتحانات الثانوية العامة، في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية.

وسيتقدم الطلبة، خلال الجلسة الأولى للامتحان، لمبحث الرياضيات بكافة مستوياته الورقة الثانية، ومبحث الإنتاج النباتي، ومبحث العلوم المهنية الخاصة.