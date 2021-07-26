أبو قديس يهنئ الفائزة بجائزة الموظف المثالي

عمان-الغد – هنأ وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ابو قديس، المشرفة التربوية في مديرية التربية والتعليم لقصبة عمان أسماء خليل إبراهيم حميض الفائزة بالمركز الرابع بجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية لعام 2020 في دورتها الثانية عشرة.

وأثنى أبو قديس عقب حفل تكريم الفائزين، على جهود الموظفة الفائزة، مشيرا الى أنها تمثل نموذجا للمعلم الأردني المنافس دوما والذي يحرص على إبراز ابداعاته في إيصال رسالته النبيلة”.

وأكد حرص الوزارة على تجذير ثقافة التميز والإبداع في العملية التعليمية، داعيا إلى استثمار مثل هذه الإبداعات وتعميمها، كقصص نجاح ونماذج تستحق المحاكاة. .