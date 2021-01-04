أبو قورة: سنلعب بجدية أمام كفريوبا للحسم المبكر

خالد العميري

عمان – ثمن المدير الفني للنادي الأهلي، عبدالله أبو قورة، الجهود الكبيرة لجميع عناصر الفريق، والشخصية المميزة التي ظهروا بها أمام الوحدات، في مباراة حاسمة أثمرت عن التتويج بلقب بطولة الكأس للمرة الثالثة في تاريخ “الليث الأبيض”.

وأشار أبو قورة في معرض رده على استفسارات “الغد”: “أشكر الجهازين الفني والإداري وإدارة النادي على توفيرها كافة مقومات النجاح، كما أشكر الداعمين من البنك الاستثماري وشركتي الوادي ويونايتد فري وتطبيق بالفرن”.

وأضاف: “دائما ما تكون ثقتي بالله كبيرة ويكون دعاء والدي بركة خطاي قبل المباريات، أحمد الله أننا استطعنا تجميع هذا الفريق بعناصره المميزة، خاصة وأن هذا اللقب يعد الأول في مسيرتي كمدرب لفرق الرجال، الكل كافح للوصول إلى ما نحن عليه الآن، ولكل مجتهد نصيب”.

ولدى سؤاله عن مواجهة فريق كفريوبا، أجاب: “حتى أكون منصفا، هم من أكثر الفرق تنظيما على المستويين الدفاعي والهجومي، وهناك تطور كبير لدى لاعبيهم، ويمتلكون دكة قوية تستطيع تقديم الإضافة طبقا لمجريات اللقاء، وهي الميزة التي تمنح د. ابراهيم العصعوص مرونة تكتيكية أكبر، خاصة وأنه برهن على نجاحه مع الفريق”.

وأتم حديثه بالقول: “سنلعب بجدية كبيرة أمام كفريوبا وسنعمل على توظيف نقاط قوتنا لتقديم أقصى ما لدينا حتى نحقق الفوز”، متمنيا أن تنتهي السلسلة بطريقة سريعة لصالح فريقه. (فاست بريك)