أبو قورة: صفوف الأهلي اكتملت بصفقة هاشم عباس

عمان – الغد – أكد المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عبدالله أبوقورة، أن صفوف الفريق اكتملت مؤخرا بإنجاز عملية التعاقد مع “الجناح” الشاب هاشم عباس، لافتا إلى أنه سيشكل إضافة كبيرة للفريق.

وقال أبو قورة، في معرض رده على استفسارات “الغد”: “هاشم عباس من اللاعبين المميزين في الدفاع القوي، كما يعد من اللاعبين متعددي الأدوار في الملعب، سيمنحنا مرونة تكتيكية عالية”.

ولدى سؤاله عن الفوز الأخير للأهلي على الوحدات وتأهله إلى نهائي بطولة كأس الأردن، قال: “لقد أنجزنا المطلوب وتركيزنا ينصب الآن على مواجهة الأرثوذكسي في الدوري، وإن شاء الله سيتطور مستوى وأداء اللاعبين مع توالي المباريات، لأن هدفنا هو إحراز البطولات”.