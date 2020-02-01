أبو مازن يعلن قطع كل العلاقات بما فيها الأمنية مع أميركا وإسرائيل

الغد- أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت امام اجتماع طارئ للجامعة العربية في القاهرة انه أبلغ الإدارة الأميركية ب”قطع كل العلاقات معها بما فيها العلاقات الأمنية”.

وأوضح عباس أنه كان قد قطع الاتصالات مع إدارة دونالد ترامب بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017 الا أنه أبقى في ذلك الوقت “على العلاقات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (ي أي ايه)” كونها تتعلق بالتعاون في “مكافحة الارهاب”.

وقال عباس كذلك أنه أبلغ إسرائيل رسميا ب “قطع كل العلاقات معها بما فيها الأمنية” وطلب منها “تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال” للأراضي الفلسطينية.

وتلا عباس أمام الاجتماع العربي نص رسالة قال إنها سُلمت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد له فيها ان الخطة الأميركية للسلام تمثل “نقضا لاتفاقات” أوسلو الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1993 وبالتالي “عليكم تحمل المسؤولية كقوة احتلال: من حقنا أن نواصل نضالنا المشروع بالوسائل السلمية من أجل إنهاء الاحتلال”.(أ ف ب)