أبو محارب: 17 عامل وطن يخدمون 15 ألف نسمة في منطقة الحلابات

إحسان التميمي

الزرقاء– قال رئيس بلدية الحلابات سالم أبو محارب، انه بالرغم من قلة الإمكانيات المتوفرة لدى البلدية وحاجتها إلى عدد من الآليات وعمال الوطن، إلا إنها تعمل على السيطرة على الوضع البيئي وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار أبو محارب لـ”الغد” إلى أن البلدية بكافة كوادرها تولي موضوع النظافة والسيطرة عليها جل اهتمامها بالرغم من قلة الإمكانيات .

ولفت إلى وجود أن 7 ضاغطات (كابسات)، تخدم ما يقارب 15 ألف مواطن عدد السكان بالأحياء التي تتبع للبلدية وهي أحياء بعيدة، فيما بلغ عدد عمال النظافة حوالي 17 عاملا .

وأكد حاجة البلدية الماسة إلى عدد من الضاغطات والآليات لتتمكن من السيطرة على النظافة في مناطقها، مشيرا إلى أنها تسيطر حاليا بشكل جزئي على الوضع البيئي ضمن المعطيات المتوفرة لديها.

وقال إن المجلس البلدي لطالما رغب بإنشاء مشاريع خدماتية واستثمارية خصوصا وان منطقة الحلابات من المناطق الاستثمارية الجاذبة داخل المملكة لكنها تحتاج إلى المزيد من الرعاية والخدمة، مؤكدا أن إنشاء مشاريع في كثير من الأحيان ترتطم بضعف الموازنة.

وأكد أبو محارب رغبة المجلس البلدي في العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الخدماتية والاقتصادية والتي تدر دخلا على البلدية ويساعدها في تحسين واقع الخدمات وتشغل عددا من أبناء البلدة التي تعاني من نسبة بطالة مرتفعة.

وأشار إلى أبرز المشاريع المدرجة لبلدية الحلابات والمتمثلة بإنشاء صالة متعددة الأغراض تستخدم جزء للأنشطة الرياضية وجزء آخر مخصص للمناسبات الاجتماعية، فضلا عن إنشاء حديقة ومتنزه في منطقة الحلابات لتوفير أماكن تسلية للمواطنين، والعمل على إنشاء مدخل للبلدة لعكس الطابع التراثي في بعض المناطق التابعة لها.

ولفت إلى أن أي تأخير في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدماتية جراء معاناة البلدية من ضغوطات في العمل وقلة الموارد المالية.

وأكد أبو محارب، أن البلدية تراعي العدل والمساواة بين مناطق البلدية، وعدم الانحياز لطرف على حساب الآخر، لافتا إلى أنه سيتم توزيع العمل على مختلف مناطق البلدية بالتساوي، بحيث يتم العمل على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أبو محارب عدم وجود أي توجه لدى البلدية، لإنهاء خدمات أي من الموظفين القائمين بأعمالهم على أكمل وجه، مشيرا إلى أن البلدية لن تستغني عن خدمات أي موظف، بما أنه يؤدي عمله بالشكل المطلوب، وفقا للقوانين والأنظمة.

يشار إلى أن إجمالي عدد العاملين في بلدية الحلابات يبلغ حوالي 67 موظفا.