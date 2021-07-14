أبو هديب: يجب تذليل المعيقات التي تعترض دخول منتجات “النميرة” للأسواق العالمية

عمان – الغد – أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ورئيس هيئة مديري شركة النميرة للأملاح المختلطة والطين المهندس شحاده أبو هديب، أهمية إيجاد طرق وقنوات تسويقية خلاقة ومتنوعة لمنتجات البحر الميت التي تمتاز بقيمة مضافة عالية مما ينعكس ايجاباً على ربحية الشركة.

وشدد المهندس أبو هديب خلال زيارة قام بها اليوم إلى شركة النميرة رافقه فيها الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية ونائب رئيس هيئة المديرين في شركة النميرة الدكتور معن النسور على ضرورة العمل لتذليل كافة العقبات والمعيقات التي تعترض دخول منتجات “النميرة” للأسواق العالمية.

بدوره، أشاد النسور بالإنجازات الملموسة التي حققتها شركة النميرة وتنفيذها السليم لخطتها الإستراتيجية بما يخدم سمعة المنتجات الوطنية وخاصة منتجات الشركة، وذلك بفضل كفاءة كادرها التنفيذي وموظفيها.

وكان المدير العام بالوكالة لشركة النميرة، السيد محمد الطاهر، قد استعرض تطورات سير العمل خلال النصف الأول من السنة والإنجازات على المستوى الاستراتيجي للشركة، والمشاريع قيد التنفيذ من خطوط إنتاج وتطوير البنى التحتية بما يتماشى مع متطلبات الاسواق العالمية.

وأشار الطاهر إلى أن إيرادات وصافي أرباح الشركة للنصف الأول من العام الجاري هي الأعلى في تاريخها، مقارنة مع نفس الفترة في السنوات السابقة، نتيجه لقدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء المتزايدة من خدمات ومنتجات، إضافة إلى قدرة الشركة على ضبط النفقات وإدارة مواردها بالطريقة المثلى.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن شركة النميرة للأملاح المختلطة والطين التي تقع في منطقة غور الصافي، هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية، و تمتلك الحق الحصري لاستخراج وتسويق أملاح وطين البحر الميت.