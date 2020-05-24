أبو وشاح: الاستقلال مكن الصناعة الأردنية من الصعود للعالمية



عمان-الغد- أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح، ان استقلال البلاد الذي ناله بتضحيات قيادته وشعبه الوفي، مكن الصناعة الاردنية التي تعتبر الأقدم بالمنطقة، من الصعود للعالمية وباتت اليوم تجوب 140 سوقا حول العالم.

وقال ابو وشاح في بيان بمناسبة عيد الاستقلال المجيد أن القطاع الصناعي الذي بات يشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي كان ابرز القطاعات الاقتصادية التي تطورت كثيرا في ظل الاستقلال مستفيدة من اهتمام القيادة الهاشمية بالاعتماد على الذات ومن بيئة الامن والاستقرار.

واضاف ان أزمة فيروس كورونا كشفت الحاجة للاعتماد على الذات وزيادة الانتاج والتوسع بالاستثمارات الصناعية القائمة وتنويعها للوصول الى الاكتفاء الذاتي من الكثير السلع الغذائية والطبية والاساسية بما يدعم متطلبات ومرتكزات الأمن الوطني، مؤكدا ان التوسع بالانتاج يدعم الصادرات واحتياطات المملكة من العملات الاجنبية ويولد المزيد من فرص العمل.

وفي هذا الصدد، لفت رئيس الجمعية الى توجيهات جلالة الملك بأهمية الاستفادة من الموارد المحلية عبر تصدير المنتجات الصناعية التي يزيد الطلب عليها خارجيا بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة الطرق الناجعة لتمكين القطاع الخاص في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

وشدد المهندس ابو وشاح على ضرورة الاستفادة المثلى من الموارد المحلية لاقامة صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الى جانب تعزيز قدرات الشركات الاردنية الصناعية بالبحث العلمي والابتكار لتطوير منتجاتها بما يمكنها من المنافسة في الاسواق العالمية.

وقال ان الاردن تمكن بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني بناء شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية حيث اعطت الفرصة للمنتجات الصناعية الاردنية لاختراق الاسواق التقليدية رغم التحديات التي ظهرت بالسنوات الماضية جراء حالة عدم استقرار المنطقة.

واضاف ان رؤية جلالة الملك الاقتصادية تفرض على القطاعين العام والخاص مسؤوليات لترجمة هذه الرؤية على ارض الواقع خصوصا فيما يتعلق بخطة التحفيز الاقتصادي لتي تعتبر مفتاح النجاح لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف المطلوبة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل.

وأشار إلى النقلة النوعية التي شهدها الأردن بدعم من قيادته الحكيمة التي وفرت الظروف المناسبة للارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال حزمة متكاملة من التشريعات الجاذبة للاستثمار وتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة بشكل ثنائي أو مع تكتلات اقتصادية مهمة ومؤثرة بالاقتصاد العالمي.

وبحسب ابو وشاح يرتبط الاردن باتفاقيات تجارية مع العديد من دول العالم في مقدمتها الولايات وكندا وسنغافورة، واتفاقية شراكة مع دول الاتحاد الاوروبي ومنطقة التجارة العربية الكبرى التي تؤسس لقيام الوحدة الاقتصادية العربية.

وقال المهندس ابو وشاح ان جلالة الملك أولى الجانب الاقتصادي جل الرعاية والاهتمام وركز جهوده لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وتوفير بيئة استثمارية منافسة على مستوى المنطقة حيث تم تحويل العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة واطلاق المناطق التنموية والمدن الصناعية بهدف توفير البنى التحتية الداعمة للاستثمار.