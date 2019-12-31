أبو وشاح: الحوافز الضريبة والدعم المالي للصناعة يحفزان الصادرات الوطنية

عمان- الغد – أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين م.عمر أبو وشاح أن إقرار الحكومة لنظامين الدعم المالي و الحوافز الضريبة للقطاع الصناعي خطوة هامة نحو الاتجاه الصحيح لدعم وتحفيز الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو وشاح في بيان صحافي اليوم إن إقرار نظام الحوافز الضريبة ونظام الدعم المالي للصناعة إلى جانب الحوافز الأخرى التي قدمتها الحكومة للقطاع من شانها أن تعزز تواجد المنتجات الوطنية بالسوق المحلية وتضمن ايضا استمرار تواجدها بالأسواق الخارجية.

وبين أن الحوافز المتعلقة بالدعم المالي المباشر على الصادرات غير مسبوقة وتعكس مدى ادراك الحكومة لاهمية القطاع الصناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وبين ان الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة فهي تسهم في تحفيز الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة.

وأكد أن الصناعة الوطنية تعد أحد أهم الاعمدة الاساسية في بناء الاقتصاد الوطني في ظل مساهمتها التي تصل إلى أكثر من 24 % من الناتج المحلي الاجمالي وتوظف أكثر من 200 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دينار سنويا.

وبين أبو وشاح أن الجمعية ومنذ تأسيسها قبل 30 عاما اثبتت قدرتها على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها بالأسواق الخارجية.

وأوضح أن الجمعية عملت على تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية من خلال تنظيم مشاركة في المعارض الخارجية المهمة في العديد من دول العالم إضافة إلى عقد ورش العمل المتخصصة للشركات للتعريف بالاتفاقيات التجارية وكيفية تعزيز الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.