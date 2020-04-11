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أبو وشاح: الخطاب الملكي يعزز الثقة والأمل بالقدرة على تجاوز محنة فيروس كورونا

منذ 16 دقيقة

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عمان-الغد- أكدت جمعية المصدرين الاردنيين ان جلالة الملك عبدالله الثاني،أحيا في نفوس شعبه الأمل والثقة العالية بقدرات الوطن على تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الجمعية في بيان صحافي على لسان رئيسها المهندس عمر ابو وشاح ان الاردن وبتوجيهات جلالة الملك وتناغم اجهزة الدولة، استطاع ادارة أزمة فيروس كورونا بأحترافية عالية اكدت قوة الدولة الاردنية وقدرتها على تجاوز التحديات، مشددا على ضرورة البناء على النجاحات لمواصلة مسيرة البناء.

وأكد ابو وشاح ان القطاع الصناعي ينتظر بشغف العودة الكاملة لعجلة العمل والانتاج وبان يعود العمال الى مؤسساتهم وشركاتهم ومنشآتهم بروح جديدة ليواصلوا بسواعدهم مسيرة البناء والتنمية.

وثمن أبو وشاح الجهود الكبيرة التي بذلنها الكوادر الطبية والصحية بمختلف مواقعها لحماية الوطن من كارثة صحية كبيرة ما يؤكد المستوى العالي والمتقدم الذي وصلته المملكة بالمجال الطبي والصناعات الدوائية.

كما أشاد رئيس الجمعية بالدور الكبير للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي وافراد الاجهزة الامنية الذين يمارسون دورهم بحماية صحة وسلامة المواطنين.

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