أبو وشاح رئيسا لجمعية المصدرين لدورة جديدة

عمان-الغد- اختارت الهيئة الادارية لجمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح رئيسا للجمعية للدورة جديدة وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته مساء امس.

وضم مجلس ادارة الجمعية الجديد احمد الخضري نائباً اول للرئيس واحمد السلاخ نائبا ثان وجليل خليفة اميناً للصندوق والمهندس الياس قعوار اميناً للسر وخالد محمود نائبا لامين السر ومحمد السعودي وعبد الحميد ادلبي ومحمد ناصر وتميم حدادين وكريم الناعوري وغسان الكيلاني اعضاء.

وقال ابو وشاح، ان جمعية المصدرين ستستمر في تقديم الخدمات للصناعيين من مختلف القطاعات لإيجاد اسواق تصديرية لمنتجاتهم من خلال المشاركة في المعارض الدولية وعقد الندوات وورش العمل للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

واكد في تصريح صحافي أمس، ضرورة التركيز على زيادة الصادرات الوطنية ورفع تنافسيتها وفتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية من خلال استهداف اسواق غير تقليدية كالأفريقية وتعزيز تواجدها باسواق الولايات المتحدة والدول الاوروبية.

واشار ابو وشاح الى ان الصادرات الاردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة وزيادة الانتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للاردنيين وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية. واستقطاب استثمارات جديدة، مشددا على ضرورة دعم تنافسية الصناعة الوطنية خارجيا.

وتسعى الجمعية التي تأسست عام 1988 الى دعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الاعمال بمجالات التصدير بالإضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.