أبو يامين: الطلب من رئيس النيابات العامة ملاحقة مروجي الإشاعات حول “كورونا”

عمان- أكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين على واجب الحكومة وبشكل أساسي في حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم والمحافظة على السلم والأمن المجتمعي وتحقيق حالة الطمأنينة.

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية خلال اتصال هاتفي مع التلفزيون الأردني مساء اليوم الاثنين، إن الحكومة وللاسف لاحظت وبشكل لا يمكن السكوت عليه، تداولاً للكثير من الإشاعات والاخبار الكاذبة التي تحدثت عن حالات اصابة بفيروس كورونا لبعض المواطنين والمقيمين على ارض المملكة في مستشفيات القطاع الحكومي والخاص.

وأعلن ابو يامين انه وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز فقد تم الاتصال برئيس النيابات العامة والطلب منه اتخاذ الاجراء القانوني بحق مروجي الاشاعات والوصول الى هولاء الاشخاص الذين قاموا بترويج هذه الاشاعات التي تنال من ثقة الاردنيين ببلدهم ومن سلامة الاجراءات المتخذة .

واكد ان الحكومة ملتزمة باقصى درجات الشفافية والوضوح وستقوم بالاعلان عن اي معلومات يتم التوصل اليها اولا باول واطلاع الراي العام عليها والحث على عدم انتهاك خصوصية المريض واسرته وبيئة عمله مع التاكيد على قيام الحكومة باتخاذ جميع الاجراءات الصحية اللازمة وفق اعلى المعايير الصحية المتبعة في العالم.

ولفت ابو يامين الى انه تم التواصل مع مدير الامن العام والاجهزة الامنية لتحويل من يثبت تورطه بنشر هذه الاشاعات الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراء والمقتضى القانوني بحقهم.

واكد اننا دولة تتسلح بسيادة القانون ولا مجال باي حال من الاحوال للتغاضي او غض النظر عن اي تصرف يصدر من اي شخص يسهم في بث القلق والخوف والهلع في نفوس المواطنين والمقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية .

وتمنى ابو يامين السلامة للمصاب الاردني بفيروس كورونا وشكره على تمتعه بالشجاعة والمبادرة من تلقاء نفسه بطلب الحصول على المساعدة الطبية ومتمنيا ايضا السلامة لجميع الاردنيين والمقيمين على ارض المملكة . (بترا)