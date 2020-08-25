أبو يامين يستقبل وفد اللجنة البارالمبية

عمان – الغد – استقبل وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أمس الاثنين رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية أ.د حسين أبو الرز والأمين العام عطوفة مها البررغوثي.

وتباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بينهما خصوصا في مجال تقديم الخدمات للجنة البارالمبية لتعزيز مسيرتها وبذل ما يمكن من جهود مشتركة للوصول إلى أفضل الخدمات والبرامج والانشطة التي تشرف عليها اللجنة لخدمة الرياضيين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وثمن الوفد تعاون أبو يامين مع اللجنة خلال دروة العاب غرب آسيا الثانية والذي كان له الاثر في انجاح الدورة.