أبو يامين يشارك طالبات مدرسة الزهراء الثانوية فعاليات الطابور الصباحي

عمان- الغد- شارك وزير التربية والتعليم المكلف مبارك أبو يامين اليوم الثلاثاء طالبات مدرسة الزهراء الثانوية المختلطة فعاليات الطابور الصباحي في مستهل جولة تفقدية تابع خلالها سير العملية التعليمية في عدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء وادي السير.

وأكد أبو يامين خلال الجولة أهمية تكثيف الزيارات الميدانية من قبل الإدارات التربوية ومديري التربية والتعليم والتواصل مع الإدارات المدرسية والمعلمين للوقوف على واقع حال المدارس وتلمس احتياجاتها وتعزيز الإيجابيات وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تعاني المدارس.

وأكد ضرورة رفع وتيرة استعدادات المدارس لاستقبال فصل الشتاء واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير البيئة المدرسية الآمنة ومتطلبات السلامة العامة حرصاً على سلامة الطلبة والمعلمين.

كما قام أبو يامين بتفقد سير العملية التربوية في مدرسة فراس العجلوني الثانوية الشاملة للبنين والتقى إدارة ومعلمي المدرسة وحضر جانباً من الحصص الصفية فيها، واستمع إلى ملاحظات الطلبة حول امتحان الثانوية العامة، مؤكداً أن الامتحانات ستراعي كافة المستويات والفروقات الفردية بين الطلبة.

وأكد خلال تفقده اجنحة رياض الأطفال في مدرسة فاطمة الزهراء الاهتمام الحكومي بهذه المرحلة التعليمية وترجمة هذا الاهتمام فعلياً من خلال إقرار إلزامية هذه المرحلة والتوسع فيها العام القادم.

واطلع خلال زيارته لنادي معلمي عمان على الخدمات التي يقدمها النادي للمعلمين وأبناء المجتمع المحلي، مؤكداً ضرورة إيلاء أندية المعلمين كافة الاهتمام والعناية اللازمة وتوفير احتياجاتها لضمان سير عملها وتقديم خدماتها بشكل متميز للمعلمين والمجتمع المحلي.

ورافقه خلال الزيارة أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية بالوكالة الدكتور نواف العجارمة ومدير التربية والتعليم للواء وادي السير سامي شديفات.