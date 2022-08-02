أبو يحيى لـ”الغد” عن “لاند كروزر” أمين عمان: إذا تأكدت سأقترح طرح الثقة به

وجّه النائب سليمان أبو يحيى سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، حول شراء أمانة عمان الكبرى مركبة “لاند كروزر 2022″ بقيمة 140 ألف دينار، وذلك لاستخدامات أمين عمان.

واستهجن أبو يحيى في حديثه لـ”الغد”، شراء المركبة- إن ثبت ذلك-، خصوصا وأن عجز موازنة الأمانة لا يقل عن 200 مليون دينار سنويا، كما أن قيمة السيارة مبالغ فيها ويعتبر شراؤها تبذيرا في المال العام، و”أمانة عمان بطبيعتها مقصرة” بالخدمات.

وأكد أنه يمتلك المعلومات كافة عن المركبة الجديدة، مشيرا إلى أن أمين عمان كان يقود سيارة من النوع نفسه “موديل 2016”.

كما جاء في الكتاب الموجه للحكومة: “لماذا عجز أمانة عمان أكثر من 200 مليون سنويا وما هي الإجراءات التي تقوم بها الأمانة للتقليل من العجز؟”.

وبين أبو يحيى أنه في حال أكدت الحكومة شراء المركبة، سيقترح على النواب طرح الثقة بأمين عمان.