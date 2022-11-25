أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته

فوجئ المعازيم خلال الاحتفال بـ زفاف العريس والعروسة بإحدى القاعات بمحافظة دمياط في مصر، بوالد العروس ممسكا بالميكروفون لتهنئة العروس ابنته، وبالفعل بدأ بالتهنئة لابنته ثم قال وبالنسبه لأم العروسه انتى طالق بالثلاثة.

حالة من الذهول انتابت جميع الحضور من المعازيم سواء من اهل العروس او اهل العريس او المعارف من الحضور .

وأكد احد شهود العيان ممن كان موجود بحفل الزفاف، أن جميع من بالقاعه تفاجأ بوالد العروسه يطلّق زوجته بالميكروفون وأمام الجميع دون أن يوضح السبب وشاهدنا انهيار العروسه فور سماعها لوالدها يقوم بتطليق والدتها في يوم عرسها وأمام عريسها والجميع.

وتابع قائلا، مهما كانت الخلافات بين الرجل وزوجته فليس من المفترض أن يكسر قلب ابنته يوم زفافها وبهذا الشكل المحزن.

وحاولنا الاتصال بوالدة العروس الا انها في حاله من الصدمه مؤكدة بأن كان هناك خلافات اسرية بينها وبين والدة أبنائها ولكنها استحملت العيش دون أن تقوم برفع دعوى طلاق ضده حفاظا على أبنائها ولكى لا يعيشون بين اب وام منفصلين.

طلاق يوم زفاف ابنتها

وتابعت، أنها لاتعلق على طلاقها بهذا الشكل المهين يوم فرح ابنتها وكسرة قلب ابنتها أمام عريسها واسرته واصدقاء ابنتها .

مضيفه، أن الحياه بينها وبين زوجها قد انتهت منذ سنوات ولكنها كانت حكيمه وفضلت أن تظل على ذمته حفاظا على الشكل الاسري والأبناء فقط. وكالات