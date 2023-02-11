أب يحرض صاحب أسبقيات على ضرب زوجته بوجهها والضحية كانت ابنته

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّه أُسعفت مساء أمس طفلة تبلغ 11 عاما من العمر إلى المستشفى إثر اعتداء شخص مجهول عليها بالضرب بواسطة اداة حادة بمنطقة الوجه امام منزلها شمال العاصمة واحتصلت على تقرير طبي يشعر بأنّ حالتها متوسطة.

وأكّد الناطق الاعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً تولى متابعة القضية إذ تمكن اليوم من كشف هوية ذلك الشخص وهو من ذوي الاسبقيات وأُلقي القبض عليه بمحافظة الزرقاء وكان برفقة والد الطفلة.

وتابع الناطق الاعلامي انه بالتحقيق مع المشبوه اعترف بقيامه بتحريض من والد الطفلة بالاعتداء عليها بعد ان طلب منه أنْ يقوم بايذاء زوجته اثر خلافات بينهما وانه قام بطرق الباب وعند فتح الطفلة الباب بادر بضربها ظانا انها الزوجة وبالتحقيق مع والد الطفلة اعترف بتحريض ذلك الشخص المشبوه بالاعتداء على زوجته بواسطة اداة حادة وبوشر التحقيق معهما تمهيداً لاحالتهما للقضاء.