أتالانتا ولاتسيو في لقاء “الطامحين” في الدوري الايطالي

روما – يحل أتالانتا ضيفا على لاتسيو الاربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى من الدوري الايطالي لكرة القدم، في لقاء بين فريقين فرضا نفسيهما منافسين جادين على اللقب الموسم الماضي، فيما يحل انتر ضيفا على بينيفينتو الصاعد الى دوري الاضواء.

وكانت رابطة الدوري منحت قسطا من الراحة للفرق التي شاركت في المسابقتين القاريتين الموسم الفائت، حيث بلغ انتر نهائي الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” قبل ان يخسر امام اشبيلية الاسباني، فيما خرج أتالانتا من ربع نهائي دوري الابطال امام باريس سان جرمان الفرنسي.

ويسعى انتر، الذي حل وصيفا ليوفنتوس البطل الوسم الماضي بفارق نقطة يتيمة، لتحقيق فوزه الثاني بعد اول صعب جدا على ضيفه فيورنتنيا (4-3) في المرحلة الثانية وذلك عندما يحل على بينيفينتو بطل “سيري ب”.

وقد يمنح المدرب انتونيو كونتي مكانا في التشكيلة الاساسية للتشيليين ارتورو فيدال القادم من برشلونة الاسباني هذا الموسم واليكسيس سانشيس والمغربي اشرف حكيمي القادم من ريال مدريد الاسباني، اللذين دخلوا من مقاعد البدلاء امام فيورنتينا في الشوط الثاني وساهموا في قيادة الفريق للفوز وتسجيل هدفين في آخر ثلاث دقائق من اللقاء.

الا ان خصمه الصاعد الى دوري الاضواء بقيادة المدرب فيليبو انزاغي نجم ميلان السابق لن يكون ندا سهلا، بعد أن حوّل تأخره 0-2 امام مضيفه سمبدوريا السبت الى فوز 3-2 في موسمه الثاني فقط في “سيري أ” بعد 2017-2018.

وفي مباراة أخرى، يحل أتالانتا ضيفا على لاتسيو في مباراة قوية بين الفريقين الوحيدين الى جانب انتر اللذين هددا عرش يوفنتوس الموسم الفائت، بعد أن حلا في في المركزين الثالث والرابع تواليا بفارق خمس نقاط فقط عن فريق “السيدة العجوز” (أتالانتا ثالثا بفضل المواجهتين المباشرتين).

ويقود لاتسيو هداف الدوري في الموسم الماضي تشيرو ايموبيلي وصاحب الحذاء الذهبي الاوروبي (36 هدفا) الذي جدد عقده مع نادي العاصمة حتى عام 2025.

وساهم امبولي في فوز فريق المدرب سيموني انزاغي 2-صفر امام كالياري في المرحلة الثانية بتسجيله الهدف الثاني في اللقاء.

ويدرك لاتسيو مدى صعوبة المهمة أمام أتالانتا الذي أعلن عن نواياه منذ بداية الموسم بتفوقه 4-2 على تورينو، هو الذي قدم كرة قدم استثنائية الموسم الماضي بقيادة مدربه جان بييرو غاسبيريني وكان صاحب أفضل سجل تهديفي في الدوري (98 هدفا) وبلغ ربع نهائي دوري الابطال من اول مشاركة له في البطولة.

وفي المباراة الثالثة، يلتقي سبيتسيا الوافد الجديد الى دور الاضواء مع مضيفه اودينيزي.

وكان سبيتسيا الذي يخوض “سيري أ” للمرة الاولى في تاريخه طلب من الرابطة إرجاء مباراته في المرحلة الاولى، لكسب المزيد من الراحة بعد ان انتهت مباريات الهبوط والصعود في 20 آب/أغسطس الفائت، وفق ما أفادت تقارير محلية.

وسقط سبيتسيا أمام ساسوولو 1-4 في مباراته الاولى في دوري النخبة، فيما مني ايضا اودينيزي بهزيمة صفر-1 امام مضيفه هيلاس فيرونا. – (أ ف ب)