أتلانتا وكليبرز يقتربان من بلوغ نهائي المنطقتين بـ “NBA”

لوس انجليس – بات كل من اتلانتا هوكس ولوس انجليس كليبرز على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائي المنطقتين الشرقية والغربية بتقدمهما 3-2 على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ويوتا جاز تواليا في سلسلة مباريات الدور نصف النهائي من البلاي اوف ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

في المباراة الاولى، قلب أتلانتا هوكس تخلفه امام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفارق 26 نقطة في نهاية الشوط الاول ليخرج فائزا عليه 109-106.

ويدين اتلانتا بالفوز الى نجمه تراي يانغ الذي قاد العمليات الهجومية في الشوط الثاني وانهى المباراة مسجلا 39 نقطة، واضاف زميلاه جون كولينز والايطالي دانيلو غاليناري 19 و16 نقطة تواليا.

وضرب فيلادلفيا بقوة في الربع الاول بتسجيله 38 نقطة مقابل 24 لمنافسه، ثم وسع الفارق الى 26 نقطة باضافة 24 نقطة مقابل 16 لفيلادلفيا في الربع الثاني.

وبعد ان قلص اتلانتا الفارق قليلا في نهاية الربع الثالث، كشر عن انيابه في الربع الاخير بتسجيله 40 نقطة في حين اكتفى فيلادلفيا ب19 فقط.

وقال يانغ بعد المباراة “على الرغم من تخلفنا واصلنا الكفاح. لدينا ثقة ببعضنا البعض. نحن مجموعة رائعة ويتعين علينا مواصلة الانتصارات والثقة بأنفسنا”.

واضاف “من الرائع وجود مدرب يثق بقدراتي. ما زال لدي الكثير لكي اتعلمه لكي اصبح لاعبا افضل”.

اما افضل مسجل في صفوف فيلادلفيا فكان نجمه الكاميروني جويل امبيد مع 37 نقطة واضاف زميله سيث كوري 35 نقطة.

وقال مدرب فيلادلفيا دوك ريفرز “عانينا في نهاية المباراة واكتفينا بتسجيل 19 نقطة وسمحنا للفريق المنافس بتسجيل 40 نقطة. اتحمل المسؤولية ويتعين علينا ايجاد الحل لكي نستعيد التوازن وهذا ما سنفعله ونفرض مباراة سابعة حاسمة تقام على ارضنا”.

ويستطيع اتلانتا حسم النتيجة نهائيا وبلوغ نهائي المنطقة الشرقية في صالحه عندما يستضيف المباراة السادسة على ملعبه مساء الجمعة.

واذا قدر له ذلك، يكون الفريق قد حقق انجازا علما بأنه كان يعاني لبلوغ الادوار الاقصائية عندما اقال مدربه لويد بيرس في الاول من آذار/مارس واستعان بخدمات المدرب الموقت نايت ماكميلان الذي نجح في قيادته الى انتزاع مركز في البلاي أوف خلافا للتوقعات.

وفي المنطقة الغربية، تقدم لوس انجليس كليبرز على يوتا جاز 3-2 بفوزه عليه 119-111 في المباراة الخامسة.

ودخل كليبرز المباراة وسط انباء عن امكانية خسارة جهود نجمه كواهي لينارد حتى نهاية الموسم وربما اكثر بعد تعرضه لاصابة خطيرة في ركبته في المباراة الرابعة، لكن معنويات الفريق لم تتأثر ونجح في الاقتراب خطوة هامة من بلوغ نهائي المنطقة. وسجل لينارد ما معدله 30,4 نقطة في المباراة الواحدة في الأدوار الإقصائية الحالية، مع 4,4 تمريرات حاسمة و7,7 متابعات.

وبعد ان كانت النتيجة متقاربة في نهاية الشوط الاول بتقدم جاز بفارق 5 نقاط (65-60)، جاءت نقطة التحول في المباراة خلال الربع الثالث حيث سجل كليبرز 32 نقطة مقابل 18 لمنافسه وحافظ على تقدمه في الربع الاخير ليخرج فائزا.

وكان بول جورج ابرز المسجلين في صفوف كليبرز مع 37 نقطة واضاف ماركوس موريس وريجي جاكسون 25 و22 نقطة تواليا. اما في صفوف الخاسر فكان الصربي بوغدان بوغدانوفيتش افضل مسجل مع 32 نقطة واضاف دونوفان ميتشل 21 نقطة.

وقال جورج بعد المباراة “كنا ندرك بأن المباراة الخامسة كانت الأهم وبأنه يتعين علينا ان نلعب ككتلة واحدة. لقد قمنا بعمل رائع من الناحية الجماعية”.

واشاد جورج بزملائه الذيم لم يرتبكوا عندما تقدم يوتا بفارق 10 نقاط في الربع الثاني وقال “لقد نجحنا في تخطي العاصفة وتحلينا بالهدوء”.

وتقام المباراة السادسة في لوس انجليس الجمعة وقال جورج في هذا الصدد “نريد ان نحسم الامور بشكل نهائي على ارضنا لأننا لا نريد العودة الى يوتا (لخوض مباراة سابعة)”. (أ ف ب)