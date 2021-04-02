أتلتيكو مدريد سيدفع 200 ألف يورو لفوتبول بنفيكا من أجل مارتينز

لشبونة – سيتعين على أتلتيكو مدريد دفع مبلغ يقدر بنحو 200 ألف يورو لفوتبول بنفيكا، وهو ناد برتغالي متواضع يلعب بدوري الدرجة الرابعة، نظير حقوق تأهيل اللاعب البرتغالي جيلسون مارتينز.

وبحسب ما ذكرته صحيفة (آ بولا)، فإن محكمة التحكيم الرياضي اصدرت حكما لصالح فوتبول بنفيكا الذي كان يطالب بتعويض نظير حقوق تأهيل اللاعب على أساس الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أتلتيكو مدريد وسبورتنج لشبونة من أجل المهاجم.

وكان جيلسون يلعب لصالح سبورتنج لشبونة في 2018 حين هاجمت مجموعة عنيفة من الأولتراس المدينة الرياضية واعتدت على عدد من اللاعبين وجزء من الجهاز الفني.

وبعدها، قام عدد من اللاعبين، وبينهم جيلسون، بفسخ عقدهم من طرف واحد، وانتقل المهاجم مجانا إلى أتلتيكو مدريد، لكن سبورتنج لشبونة رفع المسألة أمام الفيفا، وفي النهاية توصل الناديان إلى اتفاق ينص على دفع الروخيبلانكوس مبلغ 22.5 مليون يورو.

وترى محكمة التحكيم الرياضي الآن أن ذلك الاتفاق يمثل صفقة انتقال، وعليه يحق لفوتبول بنفيكا تحصيل حقوق تأهيل جيلسون الذي لعب بين صفوف هذا النادي المتواضع بين عامي 2008 و2011.

ويلعب جيلسون حاليا لصالح موناكو الذي انتقل إليه من الأتلتي.– (إفي)