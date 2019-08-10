أتلتيكو مدريد يتغلب على يوفنتوس وديا

ستوكهولم- خسر فريق يوفنتوس الإيطالي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني (1-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، في السويد، وذلك ضمن منافسات مسابقة الكأس الدولية للأبطال 2019 لكرة القدم.

وأحرز النجم البرتغالي الصاعد، جواو فيليكس، المنضم حديثا إلى صفوف أتلتيكو مدريد هدفي فريقه، في الدقيقتين (24، و33)، أمام أنظار مواطنه النجم كريستيانو رونالدو.

بينما سجل الألماني سامي خضيرة هدف فريق “السيدة العجوز” اليتيم، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول، الذي أقيم على ملعب “فريندز آرينا” بالسويد.

ويعتبر الكثيرون أن اللاعب الواعد، جواو فيليكس، البالغ من العمر 19 عاما، هو خير خليفة لمواطنه النجم كريستيانو رونالدو، الذي كان على أرض الملعب حين سجل مواطنه هدفي الفريق الإسباني.- RT