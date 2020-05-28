أتلتيكو مدريد يخسر جهود كوريا المصاب بـ “تمزق عضلي”

مدريد – يُعاني الأرجنتيني أنخيل كوريا جناح أتلتيكو مدريد من “تمزق عضلي” في ساقه اليسرى، بحسب ما أعلن نادي العاصمة الخميس في بيان، قبل نحو ثلاثة أسابيع من العودة المرتقبة للدوري الاسباني لكرة القدم بعد اجازة قسرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وشعر كوريا بانزعاج في ساقه اليسرى بعد حصة تمارين يوم الثلاثاء، وخضع لصورة بالرنين المغناطيسي كشفت “تمزقا عضليا” بحسب ما أعلن “كولتشونيروس”.

[📋] PARTE MÉDICO@AngelCorrea32 sufre una lesión muscular en la pierna izquierda. El argentino queda pendiente de evolución. ➡️ https://t.co/hBFQ6AyxkR — Atlético de Madrid (@Atleti) May 28, 2020

ولم يوضح أتلتيكو مدة غياب نجمه الارجنتيني، مشيرا الى انه “يتابع تطورها”، ليصبح كوريا ثالث لاعب يصاب في تشكيلة المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني بعد العودة الى التمارين في الثامن من ايار (مايو) الماضي.

وأعلن أتلتيكو الاثنين اصابة جناحه البرتغالي الشاب جواو فليكس، أغلى لاعب في تاريخ النادي (126 مليون يورو من بنفيكا)، بالتواء في اربطة ركبته اليسرى لن يبعده عن المباريات الاساسية المتبقية في الدوري.

كما خضع المدافع الكرواتي شيمي فرساليكو لجراحة بالمنظار في ركبته اليسرى في 21 ايار (مايو) لازالة بقايا من جراحة سابقة في الاربطة في شباط/فبراير 2019، حيث كانت الحكومة الاسبانية سمحت في 23 ايار (مايو) للاعبين المحترفين باستئناف المسابقات بدءا من اسبوع الثامن من حزيران/يونيو. (أ ف ب)