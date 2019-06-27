أتلتيكو مدريد يقترب من “رابع أغلى لاعب بالتاريخ”

أبوظبي– قال بنفيكا، المنافس في الدوري البرتغالي لكرة القدم، إنه يدرس عرضا من أتلتيكو مدريد لضم المهاجم جواو فيلكس مقابل 126 مليون يورو (143.16 مليون دولار).

ولو تم التوصل إلى اتفاق سيكون فيلكس أغلى صفقة انتقال في تاريخ أتلتيكو مدريد، ليتفوق على ما دفعه النادي الإسباني لموناكو الفرنسي من أجل التعاقد مع الفرنسي توماس ليمار في الموسم الماضي.

وفيلكس، 19 عاما، يلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم وقد تألق مؤخرا وانضم إلى منتخب البرتغال الأول.

وأوضح بنفيكا في بيان إلى هيئة سوق الأوراق المالية البرتغالية “أتلتيكو مدريد قدم عرضا لضم (فيلكس) مقابل 126 مليون يورو وتتم دراسته”.

وسيكون جواو فيلكس صاحب رابع أغلى صفقة انتقال في التاريخ، بعد نيمار الذي ضمه باريس سان جرمان مقابل 222 مليون يورو في 2017، وكيليان مبابي (180 مليون يورو)، وفيليب كوتينيو (142 مليون جنيه إسترليني أي ما يوازي 180 مليون دولار) ومتفوقا على عثمان ديمبلي (105ملايين يورو).

وأحرز فيلكس 19 هدفا مع بنفيكا في الموسم الماضي من بينها 15 هدفا في الدوري، بالإضافة إلى ثلاثية في مرمى إينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي، ليصبح أصغر لاعب يحقق ذلك في البطولة.

وكوفئ لاعب بنفيكا على مستواه الرائع بانضمامه إلى تشكيلة البرتغال، وشارك مع المنتخب لأول مرة عندما لعب بجوار كريستيانو رونالدو ضد سويسرا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وسعى أتلتيكو مدريد للتعاقد مع مهاجم بعد تأكيد أنطوان غريزمان هداف الفريق رحيله هذا الصيف.

وينخفض الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي من 200 إلى 120 مليون يورو بحلول أول يوليو، وأوضحت وسائل إعلام إسبانية أنه توصل لاتفاق مع برشلونة بطل الدوري الإسباني. سكاي نيوز