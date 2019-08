مدريد – يُعاني المهاجم الدولي الاسباني الفارو موراتا من التواء في مفاصل ركبته، بحسب ما اعلن الخميس فريقه اتلتيكو مدريد، وسيغيب على الارجح عن المباريات المقبلة في الليغا ولمنتخب اسبانيا مطلع ايلول (سبتمبر) المقبل.

واصيب موراتا الاربعاء في التمارين، ويعاني التواء في “مرحلة معتدلة”، بحسب ما أوضح فريق العاصمة الذي حقق انتصارين من مباراتين في الدوري المحلي.

[📋] INJURY UPDATE@AlvaroMorata suffers moderate knee sprain. The striker is pending response to treatment.

