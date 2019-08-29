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أتلتيكو مدريد يكشف تفاصيل إصابة موراتا

منذ 6 ساعات

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مدريد – يُعاني المهاجم الدولي الاسباني الفارو موراتا من التواء في مفاصل ركبته، بحسب ما اعلن الخميس فريقه اتلتيكو مدريد، وسيغيب على الارجح عن المباريات المقبلة في الليغا ولمنتخب اسبانيا مطلع ايلول (سبتمبر) المقبل.

واصيب موراتا الاربعاء في التمارين، ويعاني التواء في “مرحلة معتدلة”، بحسب ما أوضح فريق العاصمة الذي حقق انتصارين من مباراتين في الدوري المحلي.

وسيغيب لاعب تشيلسي الانجليزي ويوفنتوس الايطالي وريال مدريد السابق عن مواجهة ايبار ضمن المرحلة الثالثة الاحد، ومواجهتي المنتخب ضد رومانيا وجزر فارو في تصفيات كاس أوروبا 2020 في 5 و8 ايلول (سبتمبر).

ووصل موراتا (26 عاما) الى اتلتيكو في كانون الثاني (يناير) الماضي على سبيل الاعارة من تشيلسي، وسينتقل بشكل نهائي بعد انتهاء موسم 2019-2020.

وكان موراتا اهدى “كولتشونيروس” الفوز في المباراة الاولى ضد خيتافي (1-0) بتسجيله هدف المباراة الوحيد.

(أ ف ب)

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