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أتلتيكو مدريد يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيّب مع فياريال

منذ ساعتين

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مدريد – واصل أتلتيكو مدريد نزيف النقاط بتعادل سلبي مخيّب أمام مضيفه فياريال في افتتاح المرحلة 16 من الدوري الاسباني لكرة القدم الجمعة، ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي محليا.

ودخل أتلتيكو اللقاء بحثا عن الفوز بعد خسارته على أرضه الأحد المضي أمام برشلونة بهدف قاتل في الدقيقة 86 للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي الذي توج في اليوم التالي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية محققا رقما قياسيا بتجاوزه البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بالجائزة خمس مرات.

وبقي فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني في المركز السادس موقتا برصيد 26 نقطة بعد تعادله الثامن هذا الموسم في الليغا مقابل ستة انتصارات وهزيمتين، فيما بات رصيد فياريال 19 نقطة في المركز 12 موقتا بعد تعادله الرابع هذا الموسم مقابل خمسة انتصارات وسبعة تعادلات.

وكان أتلتيكو، بطل اسبانيا عام 2014، يسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات قبل استضافة لوكوموتيف موسكو الروسي الأربعاء المقبل في الجدولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات حيث يطمح إلى حجز البطاقة الثانية الى الدور الـ16 بعد أن ضمن يوفنتوس الايطالي البطاقة الاولى عن المجموعة الرابعة. (أ ف ب)

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