أتلتيكو مدريد يُحرم من خدمات فيتولو أمام لوكوموتيف للإصابة

مدريد – يغيب فيكتور ماشين “فيتولو”، جناح فريق أتلتيكو مدريد، عن مباراة فريقه يوم الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا أمام لوكوموتيف موسكو بسبب إصابة من الدرجة الأولى في عضلات الفخذ الأيسر، كان قد تعرض لها خلال مران السبت.

وهذا ما أكدته الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب عقب مران الفريق الصباحي، ولكن لم يوضح الجهاز الطبي الفترة التي سيحتاجها فيتولو للتعافي من الإصابة، على الرغم من أن مثل هذه الإصابات بهذه الدرجة تتطلب فترة تتراوح ما بين 10 أيام وأسبوعين للتعافي.

⚠️ Vitolo vuelve a lesionarse

⛑️ El canario sufre una lesión en la musculatura aductora del muslo izquierdohttps://t.co/GIzDunqyVD — Diario AS (@diarioas) December 8, 2019

وفي حال غياب اللاعب لهذه المدة المذكورة، فإنه بذلك لن يشارك أمام كل من لوكوموتيف موسكو الأربعاء المقبل ومباراة أوساسونا في الليغا، ومن المحتمل أيضا غيابه عن مواجهة ريال بيتيس، وهي الأخيرة بالعام الجاري.

وشارك جناح “الروخي بلانكوس” مع الفريق هذا الموسم خلال 15 مباراة من أصل 21، منهم 6 كأساسي وتمكن من تسجيل هدفين، وسيكون فيتولو ثالث الغائبين عن الفريق خلال مواجهة الفريق الروسي بجانب كل من دييجو كوستا وستيفان سافيتش. (إفي)