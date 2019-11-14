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أتلتيكو مدريد يُصدر بيانا رسميا بشأن اصابة كوستا .. تفاصيل!

منذ ساعتين

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مدريد – أعلن أتلتيكو مدريد الاسباني الخميس، أن مهاجمه دييغو كوستا يعاني من فتق في الفقرات العنقية قد يبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر إذا ما خضع لعملية جراحية.

وذكر النادي في بيان على موقعه الإلكتروني: “خضع دييغو كوستا لفحوصات طبية لتقييم الآلام التي يعاني منها في الأيام الأخيرة. أظهرت الفحوصات معاناته من فتق في الفقرات العنقية”.

وأضاف البيان: “في الأيام المقبلة سيقرر الأطباء المتخصصون طريقة العلاج النهائية” وما إذا كان سيخضع لتدخل جراحي أو لا. (إفي)

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