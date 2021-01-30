أتلتيكو مينيرو يتعاقد رسميا مع المهاجم المخضرم “هالك”

ريسيفي – أعلن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي عن ضم المهاجم المخضرم جيفانيلدو فييرا دي سوزا، الشهير بـ”هالك”، الذي سيعود لكرة القدم في بلاده بعد ما يقرب من 16 عاما في أوروبا وآسيا.

وأعلن اللاعب عن انضمامه للفريق من خلال مقطع مصور، في حين تشر النادي عبر حسابه على (تويتر) صورة ليد اللاعب العملاقة، والتي هي السبب وراء تسميته بـ”هالك”، مع بطاقة تحمل رسالة تؤكد وصول اللاعب البالغ من العمر 34 عاما.

وكان المهاجم قد أقر مؤخرا في مقابلات حديثة بأنه تفاوض أيضا مع النادي البرازيلي بالميراس والتركي بشيكتاش والبرتغالي بورتو الذي كان يسعى لإعادته بعدما كان قد لعب بين صفوفه بين عامي 2008 و2012.

ومن المنتظر أن يصل “هالك” خلال الأيام المقبلة لبيلو هوريزونتي، المدينة التي ينتمي إليها الفريق، لتوقيع عقد حتى نهاية 2022 مع خيار للتجديد لعام آخر.

وكان مدرب الفريق، الأرجنتيني خورخي سامباولي قد وافق على ضم المهاجم الذي لن يشارك فيما تبقى من الموسم الحالي للدوري البرازيلي لكرة القدم (باقي ست جولات)، لكنه سيكون متاحا للمنافسة في البطولة الإقليمية السابقة للموسم المقبل من الدوري. (إفي)