أتلتيكو مينيرو يعلن ضم دييجو كوستا

ساو باولو – أعلن نادي أتلتيكو مينيرو، متصدر الدوري البرازيلي حاليا، اليوم الأحد رسميا ضم الإسباني البرازيلي دييجو كوستا، اللاعب السابق بصفوف أتلتيكو مدريد، في صفقة انتقال حر بالميركاتو الصيفي، بعقد يمتد حتى كانون الأول /ديسمبر 2022.

ولم يكن المهاجم البالغ من العمر 32 عاما، الذي لعب 24 مباراة مع إسبانيا، يلعب بأي فريق منذ فسخ تعاقده مع النادي المدريدي في كانون الأول /ديسمبر 2020، والآن يعود إلى مسقط رأسه بعدما احترف في دوريات البرتغال وإنجلترا فضلا عن إسبانيا.

ومنذ رحيله عن أتلتيكو مدريد انتشرت شائعات وتكهنات تربط اسم دييجو كوستا بعدة أندية في أمريكا اللاتينية، من بينها مينيرو نفسه وكذلك بالميراس البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني. – (إفي)