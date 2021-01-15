أتلتيك بلباو وبرشلونة يتنافسان في لقاء حاسم على لقب للمرة الـ13 – فيديو

بلباو – يتواجه أتلتيك بلباو وبرشلونة يوم الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر الإسباني، فيما ستكون المرة الثالثة عشر التي يتنافسان بها على لقب، ثلاث منها كانت في نفس هذه المسابقة.

🚌 ¡El #AthleticClub ya está en Sevilla! 🔜 Esta tarde, a las 18:30h, entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC. #BarçaAthletic #Supercopa 🏆 pic.twitter.com/rlbHDUITEP — Athletic Club (@AthleticClub) January 15, 2021

وفي عامي 1983 و2009 كان لقب كأس السوبر الإسباني من نصيب البرسا، بينما رفعه أثلتيك بلباو في عام 2015، وفي تلك النسخ الثلاث كان النهائي عبارة عن مبارتين ذهاب وإياب.

أما باقي النهائيات التسع التي تواجه فيها الفريقان، فكانت في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وتوج أثلتيك بلباو باللقب على حساب برشلونة في ثلاث نسخ كانت في أعوام 1902 و1932 و1984.

وفي المقابل، فاز البلاوجرانا بكأس الملك على حساب أثلتيك في أعوام 1920 و1942 و1953 و2009 و2012 و2015.

وتأهل الفريق الباسكي لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه الخميس على ريال مدريد (2-1) في نصف نهائي البطولة. – (إفي)