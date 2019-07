لندن – عندما وقف نوفاك ديوكوفيتش واضعا يديه على فخذيه في منتصف الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية وهو يحدق في البولندي الشاب هوبرت هوركاش، كان بالكاد يصدق الإثارة التي يشاهدها أمام عينيه في مباراتهما بالدور الثالث لبطولة ويمبلدون للتنس.

The hunt for a fifth title continues…

Defending champion @DjokerNole is into the #Wimbledon fourth round for the 12th time after beating Hubert Hurkacz pic.twitter.com/V42C3B892o

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2019