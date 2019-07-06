لندن – عندما وقف نوفاك ديوكوفيتش واضعا يديه على فخذيه في منتصف الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية وهو يحدق في البولندي الشاب هوبرت هوركاش، كان بالكاد يصدق الإثارة التي يشاهدها أمام عينيه في مباراتهما بالدور الثالث لبطولة ويمبلدون للتنس.

The hunt for a fifth title continues… Defending champion @DjokerNole is into the #Wimbledon fourth round for the 12th time after beating Hubert Hurkacz pic.twitter.com/V42C3B892o — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2019

وتفوق هوركاش (22 عاما) في كل التسديدات التي صوبها نحو المصنف الأول عالميا الذي حرمه الحكم أيضا من ارتداء قبعته لأنها تنتهك لوائح نادي عموم إنجلترا التي تنص على ارتداء ملابس بيضاء بالكامل.

لكن ديوكوفيتش ليس معروفا بثبات مستواه من فراغ ونجح في تجاوز كل ما واجهه أمام اللاعب البولندي ليبلغ دور الستة عشر للمرة 12 في البطولة المقامة على ملاعب عشبية بفوزه 7-5 و6-7 و6-1 و6-4.

ولخص النجم الأمريكي جون مكنرو الموقف قائلا ”بالنظر إلى المنافس، فإنه (ديوكوفيتش) بدا في غاية الاتساق.

”لم يلجأ للاستعراض ولم يلعب بنفس القوة في كل نقطة كما يفعل (رفائيل) نادال كما أن تسديداته ليست جميلة مثل (روجر) فيدرر. اللاعب الصلد يتم التهوين من شأنه. لكنه كان في غاية الفاعلية“.

ومنحت فاعلية ديوكوفيتش اللاعب الصربي 74 لقبا بما في ذلك 15 لقبا كبيرا وأكثر من 130 مليون دولار في شكل جوائز مالية.

وقال ديوكوفيتش الفائز باللقب أربع مرات والذي سيواجه الكندي قليل الخبرة فيلكس أوجيه-ألياسيم أو الفرنسي أوجو أومبير ”أهنئ هوبرت على الجهد الرائع الذي بذله اليوم.

”كان يقاتل ويلعب جيدا ويسدد ضربات الإرسال جيدا ويسدد ضربات دقيقة وصحيحة من بداية الملعب وكانت معركة رائعة في أول مجموعتين“.

وأضاف ”الفضل يعود له في هذا التنس الجيد لأنني استمتعت حقا به. لعبت بصورة مثالية في المجموعة الثالثة وقدمت أداء صلبا في المجموعة الرابعة وأنا سعيد بأدائي“.

والفوز بثلاث مباريات أمر أشبه بالمستحيل خلال أسبوع واحد خلال بطولة كبرى وهو ما ثبت صحته بالنسبة لهوركاش. وخارت قوى هوركاش في المجموعتين الثالثة والرابعة ليكتشف اللاعب البولندي أنه ورغم أن قلبه لديه القدرة على الصمود فإن ساقيه المنهكتين لم تمكناه من الاستمرار.

وقال مكنرو ”رفع ديوكوفيتش السقف عاليا. كان يجب عليه (هوركاش) أن يخوض مباراة العمر لكي يتذكرها. لعب هوركاش بشكل استثنائي لكنه لم يكن لديه المخزون الكافي للاستمرار“. – (رويترز)