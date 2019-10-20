شاب يقف بجانب بكب يبيع الخضار والفواكه أول من أمس على أتوستراد الزرقاء شرقي العاصمة عمان والذي يعد شريانا حيويا للمدينة، وتكافح بلدية الزرقاء الباعة المتجولين، بينما هم ينتشرون على امتداد “الأتوستراد” وعلى الجانبين، مخلفين وراءهم كوارث بيئية، وفي أحيان كثيرة يعرضون حياتهم للخطر. -(تصوير: أسامة الرفاعي)
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