“أتيكو” تعقد دورة في فن الطهي لطلبة “لومينوس”

عمان- عقدت “أتيكو مجموعة فخرالدين” دورة تدريبية لطلبة كلية لومينوس من قبل أمهر الطباخين اليابانيين ذوي الخبرة في المطبخ الآسيوي.

وتهدف الدورة التي امتدت على مدار يومين الى تعليم الطلبة فن طهي السوشي ونشر ثقافات العالم المختلفة في السوق الأردني.

وأكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة “أتيكو فخرالدين” عصام فخرالدين، أهمية إقامة مثل هذه الدورات للشباب الأردني التي تعود بالفائدة على صقل مهاراتهم وتطوير أدائهم.

وبين فخرالدين أن الشركة لديها خبرات طويلة ومتنوعة في هذا المجال وتعمل بشكل حثيث على نقل هذه الخبرات والمهارات الى السوق المحلي بهدف زيادة الوعي لدى جمهور واسع من الطلبة والمتدربين لتأهيل جيل حرفي متمكن.

وركزت الدورة على أهمية طبق السوشي الذي يعد الرئيسي في المطبخ الياباني وكيفية تحضيره بطريقة سليمة.

وتم توزيع الشهادات على الحاضرين من قبل طباخي الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن “أتيكو مجموعة فخرالدين” تملك وتدير فندق القصر متروبول، وهو فندق أربع نجوم يقع في قلب الشميساني، بالإضافة إلى مطاعمها المعروفة: تراتوريا، كيو يارد، فينيغريت، ذا نب، فخر الدين، رن شاي، يوشي، وايلد جوردان سينتر، كوباس سنترال، أميغو وكباب إكسبرس.