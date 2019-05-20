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أتيكو مجموعة فخرالدين تقيم إفطارا خيريا للأيتام في متحف الأطفال

منذ ساعتين

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عمان – رعت شركة أتيكو مجموعة فخرالدين إفطارا خيريا لمجموعة من أطفال جمعيتي أيتام مخيم الحسين والمحطة في متحف الأطفال الأردن.
وأعدت برنامجا شيقا للأطفال قبل تناولهم وجبة الإفطار بقضاء وقت في قاعة معروضات المتحف حتى وقت الإفطار الذي كان مميزا وغنيا بالمأكولات الشهية والصحية، وبعدها تم توزيع الهدايا على جميع الأطفال حيث لاقت هذه اللفتة سعادة كبيرة بين الأطفال.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات ونشاطات اجتماعية قامت بها شركة مجموعة اتيكو فخرالدين واعتادت عليها الشركة في كل رمضان من كل عام كالتزام من قبل الشركة بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي.
من الجدير بالذكر أن اتيكو مجموعة فخرالدين تملك وتدير فندق القصر متروبول، وهو فندق أربع نجوم يقع في قلب الشميساني، بالإضافة إلى مطاعمها المعروفة: تراتوريا، كيو يارد، فينيغريت، ذا نب، فخرالدين، رن تشاي، يوشي، وايلد جوردان سنتر، كوباس سنترال، أميغو وكباب إكسبرس.

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