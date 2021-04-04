أجمل الأجواء الرمضانية مع “جيه ايه” للمنتجعات والفنادق



دبي – عيشوا تجارب رمضانية متنوعة في مختلف أنحاء دبي واستمتعوا بولائم المشويات المقامة على الطراز البدوي الأصيل على الشاطئ أو الوجبات الجاهزة لجميع أفراد العائلة طوال الشهر الفضيل، فهناك خيارات تناسب مختلف الأذواق والميزانيات مع “جيه ايه” للمنتجعات والفنادق.

ويقع مطعم إلورا باي فيكاس كانا في أكبر منتجع للتجارب في دبي، وهو منتجع جيه ايه ذا ريزورت، حيث يوصف بأنه تجربة طعام موسمية مستوحاة من النكهات التقليدية بالهند.

تتضمن وجبة الإفطار في إلورا تشكيلة لذيذة من الأطباق الرمضانية مثل دال سلطاني (العدس الأصفر مع اللبنة بالثوم ودقيق جرام المقرمش) وقورمة المرق الهندي (أفخاذ الدجاج والبصل المقلي وماء الزعفران) وغوشت دوم برياني (مكعبات لحم الخروف بدون عظم مع أرز البسمتي ورايتا الرمان) وجولاب جام (فطائر الحليب وحشوة البيستا واللوز مع قطر ماء الورد) إلى جانب الأطباق كافة المحبوبة في قائمة المطعم.