أجندة زاخرة لمنتخب الكرة الأولمبي تحضيرا لنهائيات آسيا

محمد عمّار

عمان – رفع المنتخب الأولمبي لكرة القدم وتيرة استعداداته للنهائيات الآسيوية المؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 25 كانون الثاني (يناير) المقبل، حيث سيتأهل إلى الأولمبياد ثلاثة منتخبات إضافة لليابان التي تأهلت مباشرة كونها البلد المستضيف لكن ستشارك بالتصفيات.

وكان المدير الفني للمنتخب الكابتن احمد عبدالقادر قد وقع اختياره على 26 لاعبا، سيتم تقليصهم الى 20 لاعبا في ختام المعسكر التدريبي المحلي والذي سيستمر حتى 15 آب (اغسطس) المقبل، حيث سينضم خماسي المنتخب المتواجد مع المنتخب الأول إلى التحضيرات بعد ختام المشاركة في بطولة غرب آسيا والتي ستقام في اربيل العراقية مطلع شهر آب (اغسطس) المقبل.

خماسي المنتخب الذي سيعود للانضمام للمنتخب الأولمبي يتكون من محمد الزعبي، يوسف أبو جزر، نورالدين الروابدة، محمد أبو زريق ومحمد بني عطية، وستكون تلك الأسماء حاضرة في المعسكر التدريبي الذي سيقيمه المنتخب في اوزبكستان خلال أيلول (سبتمبر) المقبل، ويتضمن إقامة مباراتين وديتين مع منتخبها الأولمبي، مع عدم وضوح الرؤية بشأن اللاعبين عمر هاني وموسى التعمري (المحترفان في ابويل القبرصي)، إلى جانب متابعة إصابة عبدالله الفاخوري ويوسف أبو جلبوش.

وتشمل القائمة الأولية 26 لاعبا هم : رأفت الربيع، وليد عصام، نزار الرشدان، شوقي القزعة، أحمد المحارمة، ابراهيم سعادة، أحمد ثائر، يزن الغرابلة، محمد عبدالمطلب، خالد صياحين، خضر الحاج، معاذ العموري، سعد الروسان، يزن عبدالعال، إيهاب الخوالدة، دومي بني دومي، فارس غطاشة، طارق حمد، اصيل بلال اللحام، ورد البري، يزن النعيمات، انس النعيمات، هادي الحوراني، سائد الخزاعلة، أنس العوضات وعلي علوان.

أجندة زاخرة

وأشار عبدالقادر إلى أن الاتحاد تواصل مع العديد من اتحادات دول شرق القارة الآسيوية لإقامة معسكرات خارجية ومباريات ودية مع منتخبات بلادها، إلى جانب مخاطبات للعديد من الأندية الأوروبية، وذلك لإجراء مباريات ودية تحضيرا للتصفيات المؤهلة إلى الاولمبياد، وستتم إعادة ترتيب برامج تدريبات المنتخب ومعسكراته الخارجية، وفقا للردود.

تدريبات مكثفة

وبحسب عبدالقادر فإن معسكر المنتخب الحالي يتضمن برنامجا تدريبيا يستمر لمدة 4 أيام، سيتم التركيز فيه على الجانب البدني من خلال تدريبات في صالة الحديد، إلى جانب تدريبات تكتيكية في الملعب، وذلك بهدف وضع الخطوط العريضة للأداء، وتحديد الأسماء التي ستكون حاضرة لتمثيل المنتخب، أو تلك التي ستبقى تحت مجهر الجهاز الفني، للاستدعاء في حال تعرض أي لاعب أساسي للإصابة أو ظروف طارئة.