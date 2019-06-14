أجهزة التكييف المنزلي لا تستطيع مجاراة الحرارة.. ما هو الحل؟

علاء علي عبد

عمان– يعد الصيف في نظر الكثيرين من أجمل فصول السنة، لكن الأمر لا يكون بالصورة الوردية التي نتمناها عندما تبدأ حرارة الجو بالارتفاع ويبدأ المرء بالبحث عن وسائل لتلطيف هذا الجو.

يعتمد الكثيرون على امتلاك أجهزة تكييف تساعدهم على تخفيف حرارة الصيف العالية، لكن المشكلة أن بعض أجهزة التكييف لا تستطيع مجاراة الحرارة والرطوبة العالية التي نشهدها حاليا، وهذا يكون مؤشرا على ضرورة إجراء تحديث لأجهزة التكييف المنزلي لدى المرء.

تشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبيرة من الاستهلاك الشهري للكهرباء في فصل الصيف تستحوذ عليها أجهزة التكييف، وهذا يكون بناء على مساحة المنزل وعلى حجم جهاز التكييف المستخدم.

ما قد يخفى على البعض أن تحديث أجهزة التكييف المنزلي يمكن أن يخفض الطاقة المستهلكة بشكل ملحوظ؛ حيث إن الأجهزة الحديثة تعد موفرة للطاقة وأكثر قدرة على منح المنزل التبريد الذي يحتاج إليه. فيما يلي عدد من الأسباب الوجيهة التي تدعوك لتحديث أجهزة التكيف المنزلي: