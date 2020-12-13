أجهزة الحاسوب الشخصي من هواوي تعزز مكانتها كأفضل مجموعة لدى المستخدمين بفضل خياراتها الواسعة

مع تغيّر أسلوب الحياة حاليًا، خاصة في العمل والدراسة، ازداد الطلب على أجهزة الحاسوب الشخصي، وأصبح المستخدمون اليوم بحاجة إلى أجهزة يُعتمد عليها بالنسبة للأداء وسهولة الحمل والتكلفة. تدرك هواوي هذه الحاجة لدى عملائها، لذلك تعمل باستمرار على تحديث مجموعات منتجاتها بأجهزة جديدة لتلبية الاحتياجات المتنوعة في مختلف السيناريوهات. وكجزء من التزامها بتزويد المستخدمين بالمنتجات المبتكرة، أضافت هواوي أجهزة جديدة إلى مجموعة أجهزة الحاسوب الشخصي لتوسيع نطاق خياراتها، وتعزيز مكانتها كعلامة مفضلة لدى المستخدمين.

في الأردن تضم مجموعة أجهزة الحاسوب الشخصي كلاً من “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei”، وHuawei MateBook 14، إلى جانب 15 Huawei MateBook D، بما يتيح للمستخدمين اختيار الجهاز المناسب لكل منهم بناءً على متطلباتهم وميزانيتهم.

Huawei MateBook X… الحاسوب الشخصي الأفضل للمحترفين

يجمع الحاسوب الشخصي الرائد “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” بين سهولة الحمل والشاشة الرائعة والأداء المتطور، والتي تهدف جميعها إلى منح المستهلكين تجربة متميزة بشكل عام. ويجسد هذا الجهاز التصميم المميز والحرفية الأنيقة التي تشتهر بها هواوي، كما أنه خفيف الوزن للغاية ونحيف، ويأتي مع شاشة عرض مذهلة 3K Infinite FullView تدعم تقنية اللمس، ومواصفات وميزات ذكية أخرى لأداء المهام المتعددة، مما يجعله الخيار الأمثل للمحترفين الذين يحتاجون إلى الطاقة والأداء العالي أثناء التنقل.

يعمل الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” مدعومًا بقطع متطورة مثل الجيل العاشر من معالجات Intel® Core™ i7 وi5 إلى جانب بطاقة شاشة NVIDIA® GeForce® MX250 لتمنحك الرسوميات المثالية، كما يوفر تجربة سلسة في مختلف السيناريوهات، بدءًا من تحرير الصور والفيديو، ووصولًا إلى الألعاب الإلكترونية ومحتوى الوسائط المتعددة.

يُتاح الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X – X Huawei MateBook” حاليًا للطلب المسبق في الأردن، وهو متوفر باللون الفضي بسعر 1,249 دينارًا مع كفالة لمدة عامين، ومجموعة من أدوات الأعمال (business package)؛ تضم حقيبة ظهر وفأرة بلوتوث وقاعدة وصل “MateDock 2 Docking Station”، كهدية مجانية متاحة خلال فترة الطلب المسبق فقط. يمكنك حجزه الآن من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/laptops/huawei-matebook-x.

Huawei MateBook 14… الخيار الأمثل للمستخدم العصري

بالنسبة إلى المستخدم العصري، يعدّ الحاسوب الشخصي Huawei MateBook 14 من أفضل الخيارات. وبفضل تصميمه الأنيق وأدائه القوي واتصاله المعزز، يجذب هذا الجهاز جيل الشباب الذين يريدون المزيد من المزايا في حاسوب شخصي ذي تصميم رائع. ويأتي الجهاز مزودًا بشاشة العرض الكاملة من هواوي التي تدعم دقة تصل إلى 2K، ويكملها معالج Intel Core من الجيل العاشر، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت للحصول على أداء شامل. ويحتوي أيضًا على بطارية تدوم طويلاً وخيارات تخزين كبيرة لتلبية احتياجات المستخدم. ويعمل الجهاز كذلك على فلترة الضوء الأزرق المفرط لتقليل إجهاد العين وتوفير تجربة مشاهدة أكثر أمانًا. وصُمم هذا الحاسوب الشخصي بوزن خفيف، ومظهر نحيف، ومروحة هادئة ليتميز عن غيره من أجهزة الحاسوب الشخصي.

يُتاح الحاسوب الشخصي Huawei MateBook 14حاليًا للطلب المسبق في الأردن، وهو متوفر باللون الرمادي الفضائي بسعر 669 دينارًا مع كفالة لمدة عامين، ومجموعة من أدوات الأعمال (business package)؛ تضم فأرة بلوتوث وقاعدة وصل “MateDock 2 Docking Station” وحقيبة ظهر، كهدية مجانية متاحة خلال فترة الطلب المسبق، ويمكنك حجزه من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/laptops/huawei-matebook-14.

Huawei MateBook D 15… الحاسوب الشخصي المثالي للطلبة

ثالث جهاز في مجموعة أجهزة الحاسوب الشخصي من هواوي هو Huawei MateBook D 15 الذي يأتي بشاشة قياس 15.6 بوصة وحجم تخزين كبير. ويستهدف هذا الجهاز ذو التكلفة الممتازة الطلبة بشكل أساسي، حيث يوفر طاقة كافية للاستمرار بالدراسة طوال اليوم. يستطيع المستخدمون الاختيار بين معالج Intel أو AMD حسب احتياجاتهم. ويأتي خيار Intel مزودًا بوحدة معالجة مركزية Intel من الجيل العاشر مدعمة بواسطة NVIDIA GF MX250 لتوفير رسوميات مذهلة. أما خيار AMD فيستخدم معالج سلسلة AMD Ryzen 3000 مع بطاقة رسوميات Radeon Vega لتوفير الصور المذهلة. ويعدّ كلا الخياران قويين بما يكفي لتأدية جميع المهام اليومية إلى جانب الألعاب وحتى الاحتياجات الترفيهية.

يستخدم الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 15 شاحن بقدرة 65 واط من النوع C يمكن استخدامه أيضًا لشحن الهواتف الذكية للمستخدم. وللاستخدام على المدى الطويل، قامت هواوي بتركيب بطارية 42 واط في هذا الجهاز الرائع. وكل ما سبق يتوفر بسعر مناسب، مما يجعل التقنيات المبتكرة في متناول المزيد من المستخدمين.

يُتاح الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 15حاليًا للطلب المسبق في الأردن، وهو متوفر باللون الرمادي بسعر 569 دينارًا مع كفالة لمدة عامين، ومجموعة من أدوات الأعمال (business package)؛ تضم فأرة بلوتوث وقاعدة وصل “MateDock 2 Docking Station” وحقيبة ظهر، كهدية مجانية متاحة خلال فترة الطلب المسبق، ويمكنك حجزه من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/laptops/huawei-matebook-d-15-amd.

يهدف كل حاسوب شخصي في مجموعة هواوي إلى تزويد المستخدمين بأفضل الحلول ضمن مختلف السيناريوهات. ومن خلال منح كلّ مستخدم الحاسوب الشخصي المصمم خصيصًا ليلبي متطلباته المتنوعة، تمكنت هواوي من تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الشركات المُصنّعة لأجهزة الحاسوب الشخصي، فلا تتردد باختيار الجهاز الأمثل لاحتياجاتك الآن، وعش تجربة فريدة من نوعها.