أجهزة “سامسونج” أفضل الخيارات للتعلم والتعليم الإلكتروني



عمان- قبل بضعة أشهر قليلة فقط، كان مصطلح فيروس كورونا المستجد غريباً وغامضاً، كما كان معظم سكان العالم غير مدركين لوجوده على الإطلاق. وفي غضون فترة زمنية قصيرة، تغلغل انتشار الفيروس في أنحاء العالم بعدما كان انتشاره منحصراً في مدن معينة، الأمر الذي أثّر على جميع جوانب الحياة الطبيعية، خاصة تعليم الطلاب في كل بقاع العالم.

وحيث لم تكن منطقة المشرق العربي استثناءً من هذا الحدث الطارئ وانتشار الفيروس فيها، مع اتخاذ الحكومات المحلية في بلدان المنطقة تدابير احترازية تهدف لضمان صحة وسلامة مواطنيها من خلال فرض وتنفيذ قرار حظر التجول وإلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم من أجل منع انتشار الفيروس، فقد أدى ذلك إلى إغلاق وتعطل معظم القطاعات، بما في ذلك القطاع التعليمي؛ إذ أغلقت جميع المدارس والجامعات من كلا القطاعين الخاص والحكومي والتي يزيد عددها على 4 آلاف مؤسسة تعليمية.

وفي ظل هذه التدابير وتبعاتها من عدم قدرة الطلاب على حضور الحصص والمحاضرات الدراسية بالشكل المعتاد، لجأت المؤسسات التعليمية إلى نظام التعلم عبر الإنترنت باستخدام أدوات التعلم الإلكتروني، ودمجها في المناهج الدراسية الخاصة بكل مرحلة، وذلك لضمان عدم تخلّف الطلاب عن التعلم بالرغم من الظروف الحالية. وفي هذا السياق، أفادت التقارير الأخيرة بأن منصة “درسك” الإلكترونية المجانية للتعلّم عن بعد والتي أطلقتها الحكومة الأردنية بعد إغلاق المدارس والجامعات، قد سجلت أكثر من 560 ألف زيارة من الطلبة في مختلف أنحاء المملكة.

هذا وكانت “سامسونج إلكترونيكس” التي تلتزم بتنفيذ رؤيتها التي ترفع معها شعار “تمكين الناس، معاً من أجل غدٍ أفضل”، وذلك من خلال العمل على تمكين الأجيال المقبلة ومساندتها لبلوغ أقصى طاقاتها الكامنة عبر التأهيل والتعليم بالاستفادة من إمكاناتها التي توظفها لخدمة هذه الغاية، قد قدمت للعالم مجموعة من الأجهزة الذكية التي صممتها بمواصفات متقدمة وميزات استثنائية، تجعلها الأدوات المثالية لتسهيل عملية التعلم عبر الإنترنت والتعليم الإلكتروني، مع الحفاظ على تفاعل الطلاب بنشاط.