أجهزة مسح حراري لفحص مرتادي سوق العارضة المركزي

دير علا – قال رئيس بلدية معدي الجديدة، فندي الياصجين، إن البلدية أدخلت أجهزة مسح حراري لفحص جميع مرتادي سوق العارضة المركزي كإجراء وقائي للتعامل مع خطر فيروس كورونا.

وأضاف الياصجين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم تزويد السوق بأجهزة مسح حراري، إضافة للإجراءات المعمول بها سابقا من تعقيم إلكتروني، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد التنسيق مع وزارة الادارة المحلية والحكم المحلي بإعادة فتح السوق اعتبارا من صباح يوم غد ليبدأ باستقبال منتوجات المزارعين من الخضار.

ولفت إلى أن البلدية على مدى الأيام الثلاثة لإغلاق السوق، قامت بكافة إجراءات التعقيم لكامل السوق.

ودعا الياصجين المزارعين إلى الالتزام بالإجراءات الجديدة المتمثلة بقياس حرارة الداخل إلى السوق قبل الحصول على تذكرة الدخول، مشيرا إلى أن أجهزة المسح ستكون موزعة على المداخل الرئيسة وداخل الساحات، وستكون عملية البيع من السيارة دون تنزيل الخضار على الأرض.

بترا