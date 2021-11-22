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أجواء باردة الاثنين وارتفاع على الحرارة الثلاثاء

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- تستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بعدة درجات، ويكون الطقس صباحا رطبا مع تشكل الضباب في أجزاء واسعة من المملكة، ومن ثم يكون الطقس باردا نسبيا ومتقلبا ما بين غائم جزئي وغائم في ساعات النهار، وفق موقع طقس العرب.

وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما غدا فترتفع درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس مائلا للبرودة في المرتفعات الجبلية ولطيفا في بقية المناطق.

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