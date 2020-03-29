أجواء باردة اليوم وربيعية لطيفة الحرارة غدا

عمان– تكون الأجواء باردة نسبيا نهار اليوم الأحد في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية وجود فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار خاصة في شرق المملكة.

في حين تبقى الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية. ويطرأ غدا الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الشمالية والشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

ويطرأ الثلاثاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتصبح الأجواء مغبرة بوجه عام، ودافئة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول ظهرا إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 16 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 11 – 6، وفي مرتفعات الشراة 11 – 5، وفي مناطق البادية 20 – 8، وفي مناطق السهول 16 – 8، وفي الأغوار الشمالية 23 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 15، وفي البحر الميت 25 – 15، وفي خليج العقبة 24 – 15 درجة مئوية.

–(بترا)