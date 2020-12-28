أجواء باردة بأغلب مناطق المملكة

عمان-الغد- ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، نهار اليوم، مع بقائها حول معدلاتها العامة، وتكون درجات الحرارة الملموسة/المحسوسة مُنخفضة للغاية، إذ تسود أجواء باردة بوجه عام في مختلف مناطق المملكة كما تظهر كميات من السُحب العالية في أجزاء متفرقة، في حين تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة أحيانا، تزيد من الاحساس بالبرودة بشكل كبير، وفق ما ذكر موقع “طقس العرب”.

ليلا، يستمر الطقس شديد البرودة في مناطق عِدّة من المملكة، ويُحتمل تشكل الصقيع اثناء الليل المتأخر وفي ساعات الصباح الباكر في بعض مناطق البادية الجنوبية، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت، وتكون مصحوبة بهبات قوية في المناطق الشفا غورية.

أما غدا نهارا، فتستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العامة، كما وتكون درجات الحرارة الملموسة/المحسوسة مُنخفضة للغاية، وتسود أجواء باردة بوجه عام في مختلف مناطق المملكة كما تظهر كميات من السُحب العالية في أجزاء متفرقة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة أحياناً، تزيد من الاحساس بالبرودة بشكل كبير.

ليلا، يستمر الطقس شديد البرودة في مناطق عِدة من المملكة، ويُحتمل تشكل الصقيع اثناء الليل المتأخر وفي ساعات الصباح الباكر في بعض مناطق البادية الجنوبية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت، وتكون مصحوبة بهبات قوية في المناطق الشفا غورية.

وفي خليج العقبة اليوم وغدا، تكون الرياح شمالية شرقية مُعتدلة السرعة.