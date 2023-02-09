أجواء باردة جدا وتحذيرات من تشكل الصقيع والانجماد صباحا

تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 6 إلى 7 درجات مئوية؛ وتكون الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد في تقريرها من خطر تشكل الصقيع، وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، ومن خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

ويطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم السبت، باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

كما تبقى الأجواء باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 2 إلى 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 0 إلى 5، وفي المرتفعات الشمالية -1 إلى 3، وفي مرتفعات الشراة -1 إلى 3 ، وفي مناطق البادية 2 إلى 10، وفي مناطق السهول 2 إلى 8،

وفي الأغوار الشمالية 8 إلى 15، وفي الأغوار الجنوبية 11 إلى 18، وفي البحر الميت 10 إلى 17، وفي خليج العقبة

10 إلى 18 درجة مئوية.-(بترا)